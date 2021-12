Famosos conferem festa de música eletrônica em Sauípe

Desde quinta-feira, 1º, a música eletrônica é a trilha sonora do complexo hoteleiro Costa do Sauípe no Paradise Weekend, evento que vai durar até sábado. Os famosos lotaram o local. As gatas, e ex-BBBs, Íris Stefanelli, Milena, Cacau e Mayra Cardi deram um brilho especial ao local. A ex-panicat Babi Rosse e a modelo Dani Bananinha também prestigiaram o evento.

O deputado federal e ex-jogador, Romário, que está solteiro, também foi à Costa do Sauípe para curtir a festa, assim como os atores Bruno Gissoni, Thiago Gagliasso, e os ex-BBBs Diogo Pretto, Rodrigo e Cris.

O evento ainda terá shows dos DJs Tiësto, Avicii e Mark Knight, além dos brasileiros Carlo Dall Anese, Mario Fischetti, Fadi Alamedine.

