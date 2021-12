Famosos comemoram vitória de surfista brasileiro no Mundial

Os famosos movimentaram as redes sociais neste domingo, 17, após a vitória do brasileiro Filipe Toledo no Circuito Mundial de surfe, etapa do Rio de Janeiro.

Confira as mensagens dos famosos:

Cauã Reymond: "Parabéns mais uma vez Filipe Toledo! Campeão do Rio Pro".

Luciano Huck: "Arrebentou @filipetoledo! Parabéns! O Brasil, sua família e quem curte esporte está mega orgulhoso do seu feito! #wsl #barradatijuca #brazilianstorm".

Dani Suzuki: "Uhuu!! Linda vitória do @filipetoledo". A conquista do @filipetoledo não é só mais uma conquista do nosso atleta, mas um grande passo pro esporte! É lindo ver o surfe sendo reconhecido como esporte pelos brasileiros com tantos fãs, tanto amor e uma incrível torcida! #wsl #riodejaneiro #surfday #surfbrasileiro #lifestyle

Pedro Scooby: "Sinceramente estou sem palavras! Parabéns do fundo do coração, meu parceiro".

