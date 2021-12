Famosos comemoram vitória de Lucas e Orelha no "SuperStar"

Não faltou torcida para a banda Lucas e Orelha na final do programa "SuperStar", da Rede Globo, na noite deste domingo, 12. Os baianos, que venceram a competição com 64%, contaram não só com o apoio do público, mas também de muitos famosos, que usaram as redes sociais para comemorar a vitória.

Entre os artistas que declararam torcida pelos meninos estavam os cantores baianos Ivete Sangalo, Tuca Fernandes, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Vina Calmon, Ju Moraes e Katê, além dos atores globais Nando Costa, Giovanna Ewbank e Fernanda Souza.

Além disso, o prefeito de Salvador, ACM Neto, também usou sua conta no Instagram para parabenizar Lucas e Orelha, que moram na comunidade de Brejo, em Brotas, na capital baiana.

Confira as publicações:

Lucas e Orelha arrasaram agora no Superstar. Com essa simpatia e esse suingue já ganharam o coração do Brasil. #superstar #SuperStar Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 12, 2015 às 7:37 PDT

Baianinhos arrasam!!! ❤️❤️ Lucas e Orelha #superstar 🎊🎊👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🔥🔥🔥🔥🎉🎉🎉🎉🎉 Uma foto publicada por Veveta (@ivetesangalo) em Jul 12, 2015 às 8:20 PDT

Parabéns a essa geração vitoriosa! Lucas e Orelha são a melhor prova para bons ouvidos. O novo sempre vem e vai além! @lucaseorelhaofficial #SuperStar Uma foto publicada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrownoficial) em Jul 12, 2015 às 8:52 PDT

👏🏻👏🏻👏🏻🌟👦🏽 e 👂🏻❤️🎉❤️ Uma foto publicada por Fernanda Costa (@nandacostareal) em Jul 12, 2015 às 8:46 PDT

Amei que vocês ganharam @lucaseorelhaofficial !!! O som de vocês é muito gostoso , fora o sotaque baiano que me mata !! PARABÉNS Uma foto publicada por Preta Gil (@pretagil) em Jul 12, 2015 às 8:43 PDT

Na minha timeline só dá eles! Vamo Além! Orgulho pra Bahia e pro Brasil! Parabéns Campeões! Nos encheu de alegria! 👏🏼👏🏼 Deus no comando! Uma foto publicada por KATÊ (@katepravoce) em Jul 12, 2015 às 8:41 PDT

Do gueto pro Mundo! A Bahia dorme feliz. Merecidíssimo. Venceu a diversidade brasileira, o carisma e o talento. Deus abençoe, conserve e multiplique! Uma foto publicada por Ju Moraes (@jumoraesoficial) em Jul 12, 2015 às 8:39 PDT

Que lindos!!! 🏆✨ @lucaseorelhaofficial né @mahryan ? Torceu muito! Um vídeo publicado por Simone Sampaio (@simonesampaio) em Jul 12, 2015 às 8:32 PDT

Lucas e orelha Vencedores do super star Agora domingo que vem e nois Tomara que caia Uma foto publicada por Marrom Glace Assessoria (@nandocunha10) em Jul 12, 2015 às 10:03 PDT

MUITO OBRIGADOOOO BRASILLLL SIMPLES ASSIMMMMM #EMOCIONEI Um vídeo publicado por Tuca Fernandes (@tucafernandes) em Jul 12, 2015 às 9:31 PDT

A voz do povo é a base e a maior referência que um artista precisa ter para que o sucesso seja alcançado , hoje a música vence ! Uma estrela, ou melhor duas estrelas acentuam o seu brilho e iniciará uma nova vida abençoados e aclamados pelo publico vou começar a jogar na mega sena hihihihi essa EU JÁ SABIA ! Parabéns meninos @lucaseorelhaofficial AGORA COMEÇA A JORNADA QUE DEUS ABENÇOE A TRAJETORIA DE VCS. Uma foto publicada por 🎶 Cantor Belo 🎶 (@cantorbelo) em Jul 12, 2015 às 9:23 PDT

Mereceram muito! Parabéns, Lucas e Orelha!!! Uma foto publicada por ACM Neto (@acmnetoprefeito) em Jul 12, 2015 às 9:03 PDT

Parabéns Lucas e Orelha! Um caminho lindo pra vocês! #FoiFeitaAVontadeDeDeus Uma foto publicada por F e r n a n d a S o u z a (@fernandasouzaoficial) em Jul 12, 2015 às 8:53 PDT

Parabéns a essa geração vitoriosa! Lucas e Orelha são a melhor prova para bons ouvidos. O novo sempre vem e vai além! @lucaseorelhaofficial #SuperStar Uma foto publicada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrownoficial) em Jul 12, 2015 às 8:52 PDT

adblock ativo