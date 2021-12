Famosos comemoram Dia da Mulher nas redes sociais

O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira, 8, movimentou os perfis dos famosos nas redes sociais.

A über model Gisele Bündchen foi uma das celebridades que lembrou a data. "Hoje é dia da mulher! Vamos comemorar sorrindo mais?", publicou em seu Twiiter.

A também modelo Alessandra Ambrósio escreveu uma mensagem bilíngue: "Happy International Women's day to all of us [Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas nós]! Não tenha medo de ser incrível!".

Mas não foram só as mulheres que lembraram da data. Os atores Cássio Reis, Bruno Garcia e Sérgio Marone também felicitaram as homenageadas do dia.

Confira abaixo o que os famosos escreveram em seus perfis:

Bruno Garcia: Parabéns para todas as mulheres pelo dia de hoje que, na verdade, só existe para homenagear todos os outros! Beijos!

Cássio Reis: Mulheres, com vocês sou fã da vida! #FelizDiadasMulheres.

Sérgio Marone: Bom dia!! Especialmente pras mulheres. Sejam luz! Carreguem dentro de si apenas o bem.O amor, a bondade e a paz sao sempre boas companhias.

Nicole Bahls: Bom dia especial a todas as mulheres, parabéns pelo nosso dia das mulheres, muita saude, independência e felicidade a todas nós rs.

Nívea Stelmann: Bom Dia Mulherada!!!Nosso dia tem que ser todo dia.

Simony: Parabéns pra nós que sempre somos mais que a mulher maravilha!

Giovanna Lancellotti: Parabéns pra nós, mulheres, que sofremos com TPM, depilação, cólica, e ainda conseguimos ficar lindas a noite mesmo com o pé doendo do salto.

Juliana Alves: Hoje e sempre! Parabéns!!! Força e equilíbrio! Amor e sabedoria!

Ricky Martin: Mães, irmãs, netas, avós, tias, namoradas, amigas, sobrinhas, filhas, esposas. Feliz Dia Internacional da Mulher.

Eliana: Bom dia!!! Um feliz Dia da Mulher para todas nós!!!

Ellen Jabour: Hj não é um dia para comemorarmos apenas o fato de sermos mulheres, mas sim, para comemorarmos todas as nossas conquistas! Somos guerreiras!

Ana Maria Braga: Mulher, mãe, professora, amiga, irmã, guerreira, exemplo...

Fabiana Karla: Parabéns a todas as incríveis mulheres!que esse dia sirva para lembrar a força e a importância da Mulher…

Iris Stefanelli: Parabéns pra todas nós, especialmente pra minha mãe que acabou seu tratamento vitoriosa.

Ariadna: Feliz dia da mulher a todas nós mulheres. Seja mulher biológica, seja mulher na alma, uma nova mulher.... Hoje é nosso dia.

Luiza Tomé‏: Meu abraço solidário e beijo carinhoso a todas as mulheres!!!!

