Famosos apostam em vitória brasileira, mesmo sem Neymar

"Dois a um". Este é o placar citado pela maioria das personalidades entrevistadas pela equipe de reportagem de A TARDE sobre a partida entre Brasil e Alemanha que acontece nesta terça-feira, 8, às 17h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Entre os que apostam na vitória dos brasileiros sobre os alemães por 2 a 1 estão o prefeito ACM Neto, o maestro Fred Dantas e o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

"Acredito que, com a saída de Neymar, o time terá que se adaptar e apresentar um futebol diferente, uma vez que o jogo é sempre muito focado nele", diz o arcebispo, que costuma assistir ao jogo em casa, com outros religiosos.

Dificuldades

Para o maestro Fred Dantas, será uma partida bem difícil. "Estamos falando de uma seleção muito forte, mas ainda acho que esse jogo será mais fácil do que uma possível partida entre Brasil e Argentina, que, além de ser um bom time, tem a questão da rivalidade histórica", opina.

Mas há também quem acredite que o Brasil não sairá do 1 a 0. É o caso do goleiro do Esporte Clube Bahia Marcelo Lomba e também do cantor Gerônimo.

"Esse jogo vai ser uma verdadeira pedreira. O Brasil terá que ter muita habilidade e equilíbrio, porque a Alemanha vai tentar surpreender o time", opina o cantor, que costuma assistir às partidas do Brasil em casa, com a família e os amigos.

Para ele, a presença de Neymar não tornaria a situação mais fácil. "É claro que estamos falando de um grande jogador, mas todos os jogos daqui para a frente serão difíceis. Não tem jeito", afirma Gerônimo, que, apesar de não ter rituais, afirma não abrir mão de vestir uma camisa amarela nos dias de jogo.

Pela assessoria, o governador Jaques Wagner revela que prefere não arriscar um placar, mas que acredita na vitória da Seleção Brasileira.

"Estou confiante. Temos um time que tem garra, técnica e temos 200 milhões de vozes para dar força aos jogadores. Essa energia da torcida faz toda a diferença", afirma o governador, que até a tarde de ontem não sabia onde assistiria ao jogo.

Já Antônio Carlos dos Santos, o Vovô do Ilê, como é mais conhecido, aposta no 2 a 0. Este também é o palpite do jornalista, escritor e poeta Ruy Espinheira Filho.

"Se o Brasil vencer a Alemanha e for para a final, ninguém segura mais a seleção", acredita. Para ele, a final da Copa do Mundo será disputada entre Brasil e Holanda.

"Será um grande jogo e acredito que o Brasil pode nos surpreender e levar a taça, apesar de reconhecer que a Holanda é um grande time e que não será fácil".

