Famosos apoiam Daniel Alves após ato de racismo em jogo

Após ter reagido de forma irreverente a um ato de racismo durante uma partida de futebol neste domingo, 27, o jogador baiano Daniel Alves recebeu o apoio de vários famosos nas redes sociais.

>> Dilma elogia Daniel Alves e volta a criticar racismo

Com a hashtag #somostodosmacacos, personalidades de diferentes meios ampliaram a campanha contra o racismo no futebol e a situação vivida pelo jogador do Barcelona.

Durante uma cobrança de escanteio na partida entre seu time e o Vilarreal, pelo Campeonato Espanhol, um torcedor jogou uma banana em Daniel, que revidou à ação comendo a fruta.

No Instagram, famosos como as cantoras ivete Sangalo e Claudia Leitte, o apresentador Luciano Huck, a atriz Bruna Marquezine e o jogador Neymar, companheiro de time de Daniel, postaram fotos e vídeos em alusão ao caso.

Confira:

