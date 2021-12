Famosas aderem a campanha por crianças desaparecidas

Sabrina Sato, Preta Gil e Fernanda Lima foram algumas das celebridades que aderiram a campanha das Mães da Sé, ONG que reúne familiares e amigos de pessoas desaparecidas. Neste domingo, Dias das Mães, as famosas postaram fotos selfie exibindo os retratos das crianças desaparecidas na capa do celular.

Assim como as antigas caixas de leite carregavam os rostos das crianças desaparecidas, a iniciativa do The Selfind Project (Projeto Selfind) também tem como objetivo encontrar essas crianças e devolvê-las às famílias. A ideia é tornar um simples autorretrato em uma ação social.

