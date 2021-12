Um dos grupos mais tradicionais da festa de Momo, a banda Armandinho, Dodô e Osmar quer arrastar milhares de foliões ao som da nova música de trabalho. Com o título 'É o Trio', a canção mostra a evolução do caminhão de som, que é uma das marcas da festa de Salvador. A música (um frevo) é vibrante e com uma presença forte, é claro, da guitarra baiana.



Composta por Fernando Barbosa, a canção tem melodia feita por Armandinho e Aroldo Macêdo. Os fãs já poderão ouvi-la ao vivo no sábado, no ensaio do grupo em Praia do Forte. Em Salvador, os irmãos Macêdo irão apresentá-la no dia 8 de fevereiro, na festa pré-carnavalesca da Barra; depois, no sábado de Momo, no Centro, e no domingo, segunda e terça de novo na Barra.

Veja o clipe da música:

Juracy dos Anjos Família Macêdo lança música para o Carnaval

