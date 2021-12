Família diz que filha de Whitney Houston acordou do coma

De acordo com declarações de Bobby Brown, Bobbi Kristina, filha dele com Whitney Houston, teria acordado do coma em que estava desde o dia 31 de janeiro deste ano, quando foi encontrada desmaiada na banheira de sua casa.

Durante um show, no último sábado, 18, Bobby declarou que sua filha saiu do coma. "Bobbi está acordada. Ela está me vendo agora", afirmou o cantor.

As declarações foram confirmadas por Tina Brown, irmã de Bobby Brown, no dia seguinte. "Sim, ela acordou e não está mais dependendo de aparelhos. Deus é bom! Obrigada por suas orações. Ainda em recuperação, mas ela vai ficar bem".

A jovem foi hospitalizada após ter sido encontrada inconsciente na banheira de sua casa. O caso chamou atenção pois Whitney Houston, mãe de Bobbi, foi encontrada morta, em 2012, numa banheira em situação parecida. Após a autópsia foi constatado que a cantora havia consumido cocaína antes de morrer.

adblock ativo