Família de Jenni Rivera tem esperança que ela esteja viva

A família da cantora mexicana-americana Jenni Rivera disse que tem esperanças de que ela ainda esteja viva, embora autoridades norte-americanas tenham afirmado que ela morreu, no domingo (9), em um acidente de avião no México.

"Em nossa visão, ainda temos fé de que nossa irmã ficará bem", disse o irmão de Jenni, Juan, a repórteres do lado de fora da casa da família perto de Long Beach, Califórnia, na segunda-feira.

"Agradecemos a Deus pela vida que deu à minha irmã", afirmou Juan Rivera, que também é cantor. "Por todos os triunfos e sucessos que ela teve, e esperamos que haja mais no futuro."

Jenni, de 43 anos, morreu depois que o jatinho em que estava viajando caiu no norte do México, no domingo, segundo autoridades dos EUA.

O pai da cantora, Pedro, disse ao canal de televisão Telemundo no domingo que todas as pessoas a bordo no avião haviam morrido. Até agora, as autoridades não anunciaram a recuperação de nenhum corpo.

O Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos EUA disse que estava ajudando as autoridades mexicanas com a investigação sobre o acidente com o Learjet LJ25 privativo.

O avião caiu por volta das 3h30 da madrugada (horário local), no município de Iturbide, cerca de 112 quilômetros ao sul de Monterrey, de onde a cantora e outras seis pessoas embarcaram para a Cidade do México.

Jenni iria apresentar-se na cidade de Toluca, 64 quilômetros ao sudoeste de Cidade do México, no centro do país, depois de um concerto em Monterrey, na noite de sábado.

"Toda a família do Grupo Universal Music está profundamente triste com a perda repentina de nossa querida amiga Jenni Rivera", declarou a gravadora da cantora em comunicado.

"Desde seu talento incrivelmente versátil até a maneira como abraçava seus fãs ao redor do mundo, Jenni era simplesmente incomparável", acrescentou a Universal no comunicado. "Sentiremos falta de seu talento, mas o seu dom para a música vai estar sempre conosco."

Não está claro o que causou o acidente, e o Ministério dos Transportes mexicano disse que os destroços do avião estavam espalhados tão dispersamente que era difícil reconhecer o local do acidente.

Jenni nasceu em Long Beach, filha de imigrantes mexicanos, e vivia em um subúrbio de Los Angeles. Ela era um grande nome dos gêneros populares mexicano Norteña e Banda.

Ela vendeu 15 milhões de álbuns em sua carreira de 17 anos e recebeu uma série de indicações ao Grammy Latino.

