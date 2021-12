Família de Bruna Marquezine é contra ela ir morar com Neymar

Se depender da família de Bruna Marquezine, Neymar vai morar sozinho na Espanha, quando começar a jogar no Barcelona. Isso porque, segundo pessoas próximas da atriz ouvidas pelo Uol Esporte, os pais de Bruna acham que ela é muito nova para se mudar para a Espanha acompanhando o namorado.

Apesar disso, a atriz estaria empolgada com a possibilidade de ir morar com o jogador. Bruna tem apenas 17 anos e a família também está preocupada dela largar sua carreira no Brasil para se dedicar a Neymar.

