Faixa do novo CD de Ivete Sangalo está disponível na web

A faixa "Balançando Diferente", que estará no novo álbum de Ivete Sangalo, "Real Fantasia", já está disponível para download na loja iTunes.

Com lançamento previsto para terça-feira, 9, o novo trabalho de Ivete terá 14 faixas, sendo 12 composições inéditas, entre elas duas composições da própria Ivete - a faixa "Só num Sonho", por exemplo, foi feita em parceria com o maestro Radamés Venâncio e o baixista Gigi.

Veja o tracklist de "Real Fantasia":

01. "Veja o Sol e a Lua"

02. "No Brilho Desse Olhar"

03. "Balançando Diferente"

04. "Dançando"

05. "Só Nós Dois"

06. "Só Num Sonho"

07. "Delira Na Guajira"

08. "Real Fantasia"

09. "Puxa Puxa"

10. "No Meio do Povão" - com citação de "Depois Que o IIê Passar"

11. "Essa Distância"

12. "Isso Não Se Faz"

13. "Me Leve Embora"

14. "Eu Nunca Amei Alguém Como Te Amei"

