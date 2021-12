Facebook censura foto de beijo de ator pornô

O ator americano de filmes pornôs Jesse Jackman denunciou no Twitter, nesta quinta-feira, 10, que o Facebook suspendeu sua conta por causa de uma foto de beijo com o companheiro Dirk Caber.

A rede social reconheceu o erro, mas o estrago já estava feito. Jackman usou sua timeline no concorrente Twitter para contar toda a história da censura. Depois da foto ser devolvida à conta do ator, ele aproveitou para postar novas imagens com caber.

No Twitter, a confusão rendeu muitos posts de apoio de organizações gay e de simpatizantes.

adblock ativo