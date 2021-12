Fabíula Nascimento posa sensual para revista

À revista, a atriz falou sobre os papéis sensuais que costuma fazer. "Uma atriz sem foco no trabalho, que faz escolhas ruins e acredita que a beleza é eterna, pode se perder pelo caminho. Eu tento sempre ser versátil. Interpretar a prostituta glutona e sensual e também a mãe de família desleixada. Nunca fiz esforço para que as pessoas me enxergassem sensual", contou.

Fabíula também disse que não é muito assediada, apesar dos papéis sensuais. "Sou séria, minhas roupas não são nada sedutoras. À primeira vista, o cara não me acha sensual. Depois de dez minutos de papo, me pede em casamento! Entende quando eu exalto o bom humor?", disse para a Trip.

