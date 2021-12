Fábio Porchat brinca com suposto affair com Anitta

O comediante Fábio Porchat fez piada, nesta terça-feira, 29, com a notícia de que estaria namorando com a cantora Anitta. O suposto affair foi divulgado pela coluna de Leo Dias, do jornal O Dia. O colunista alega que o humorista e Anitta estão se conhecendo melhor.

Porchat brincou com a notícia por meio de seu perfil nas redes sociais.

Opa, acordei namorando a Anitta. Pra quem era gay até semana passada, rolou um up grade, né Fabiula Reipert? — Fabio Porchat (@FabioPorchat) October 29, 2013

Pre-para que agora... Merda, essa porra não sai da minha cabeça! — Fabio Porchat (@FabioPorchat) October 29, 2013

De acordo com Leo Dias, Anitta e Fábio Porchat se conheceram há alguns meses numa gravação do "Esquenta" e se esbarraram em outros encontros profissionais. O colunista diz que Anitta foi prestigiar o humorista na apresentação da peça Fora do Normal no último sábado, 26, e teria ficar sozinha com ele no camarim.

