Fabiana Karla faz selfie com Felipão

Fabiana Karla aproveitou o encontro com Luiz Felipe Scolari, para fazer um selfie com o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, mais conhecido como Felipão.

"É uma figura esse Felipão", escreveu a atriz, na legenda da foto.

A atriz esteve visitando a lavanderia da Granja Comary, na manhã desta segunda-feira, 28, em Teresópolis (região serrana do Rio de Janeiro), por conta de um evento da Ariel, patrocinadora do espaço. O local foi criado para cuidar dos uniformes e das roupas dos atletas durante as estadias no centro de treinamento.

