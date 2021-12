Fã tira foto de Bruna Marquezine em voo para Barcelona

Bruna Marquezine e Neymar podem estar voltando às boas. A atriz foi vista e fotografada por um fã enquanto ela estava em um voo para Barcelona, na Espanha, cidade que o jogador mora.

Ao postar a foto no Twitter nesta segunda-feira, 27, o rapaz, identificado como Wallace Moraes, respondeu aos fãs da atriz dizendo que a foto foi tirada na última sexta-feira, 24, e que ela deve retornar ao Brasil nesta terça, em um voo passando por Londres.

O namoro de Bruna e Neymar teria entrado em crise depois que vazou na internet fotos de duas meninas na casa do jogador, em Barcelona. Apesar delas afirmarem que não ficaram com o jogador, as jovens confirmam que viajaram à Espanha a convite do jogador.

Desde o corrido, rumores sobre uma possível separação do casal começaram a circular. Há algum tempo eles não são vistos juntos e até passaram as festas de fim de ano separados. Bruna também deixou de aparecer ao lado da irmã do jogador, Rafaella Santos.

Na manhã desta terça, o jogador usou o seu perfil no Instagram para postar uma mensagem enigmática. "Quer um conselho? Seja feliz e não se importe com as pessoas ao seu redor. Elas não sabem metade do que acontece com você. Seja feliz e do resto... Deus cuida de quem quer cuidar de você", escreveu o jogador.

