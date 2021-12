Fã rouba selinho de Justin Bieber

Uma fã do astro Justin Bieber deixou muitas meninas com inveja ao roubar um beijo do cantor. Segundo Bieber, a menina menina pediu um beijo na bochecha mas, esperta que só ela, acabou virando e tirando uma lasquinha do seu ídolo.

Bieber, que está solteiro, riu da situação e até compartilhou a foto da fã com seus seguidores do Instagram. "Ela me pediu um beijo na bochecha e virou", escreveu o cantor, na legenda da imagem.

adblock ativo