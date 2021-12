Fã registra Kim Kardashian desembarcando no Brasil

Kim Kardashian já está no Brasil. E a chegada da empresária e socialite norte-americana, neste domingo, 10, foi registrada por uma fã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

"Fui a trabalho para Los Angeles e quando saí do voo, fui buscar a mala e vi que cruzei por uma mulher muito linda, reconheci, olhei para trás e falei: 'Kim?!', mas ela não respondeu. Então peguei meu celular e toquei nela dizendo: 'Posso tirar uma foto?' e ela: 'Claro!'. Foi supersimpática. Ela é linda, muito linda e pequenininha, estava com um saltão e mesmo assim ficou do meu tamanho, e eu meço 1,60 cm", contou a estilista de moda Liéri Pierotto, de 28 anos, ao site EGO.

Kim chegou ao Brasil com um esquema de segurança montado no aeroporto e conseguiu evitar os fotógrafos que faziam de tudo para tirar uma foto. A socialite veio lançar sua coleção em parceria com a C&A.

