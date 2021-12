Anitta perdeu a linha em um show que fez em Guarapari, no Espírito Santo, no sábado, 8. Um fã jogou uma latinha no palco e a "poderosa" desceu do salto. "Coisa de pobre. Entrou de graça no evento", disse irritada. Confira o vídeo abaixo:

