Fã ganha selinho de Jon Bon Jovi no Rock in Rio

Jon Bon Jovi deu um selinho na fã Rosana Guedes no show da sexta-feira, 20, no Rock in Rio. Ela já havia subido no palco durante um show do cantor em 1995. A fã ficou ao lado do cantor durante a música Who Says You Can't Go Home e fez uma palhinha de backing vocal. No seu twitter, Rosana se perguntou se estava vivendo um sonho, entre outras declarações:

EU TO TREMENDO MUITO AINDA, acho que não vou lavar a boca nunca mais. Te amoooo BON JOVI! — Rosana Guedes (@RosanaGuedes98) September 21, 2013

Eu ainda acho que to sonhando aqui. — Rosana Guedes (@RosanaGuedes98) September 21, 2013

