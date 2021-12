Fã de Projota joga latinha em Anitta e leva bronca do rapper

A cantora Anitta fazia uma participação no show de gravação do DVD do rapper Projota, no Espaço das Américas, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 13, quando umas das pessoas do público arremessou uma latinha em sua direção. O objeto atingiu a perna da funkeira, que continuou como se nada tivesse acontecido.

No entanto, o anfitrião, que no momento cantava a música "Cobertor" ao lado de Anitta, não deixou o ocorrido passar despercebido e deu um esporro no suposto autor da agressão.

"Se você não gosta, não curte o som, respeita a pessoa. Estamos vivendo num mundo machista. Violência contra a mulher é a pior coisa que está tendo hoje, ninguém tá nem aí pras mina. Desvalorização. E o mano vem tacar latinha numa mulher? Um maluco desse na minha quebrada passa mal", desabafou.

Nas redes sociais, os fãs da cantora também entraram em sua defesa. Na foto de divulgação da apresentação, publicada por Anitta em seu perfil oficial no Facebook, eles comentaram o assunto. "As fãs do Projota podiam respeitar Anitta", escreveu um internauta. "Que não gostem de você, até pq ninguém é 100% amado, mas que respeitem para serem respeitados!", disse uma outra.

Confira o momento em que a latinha atinge Anitta:

Veja a bronca de Projota:

