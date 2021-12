Fã baiana celebra em casa aniversário de Roberto Carlos

A funcionária pública Adalgisa Santana sabe de cor o nome de todas as músicas já gravadas pelo rei, mas já perdeu as contas de quantos recortes de jornais e revistas ela guarda sobre o seu ídolo, o cantor Roberto Carlos, que completa 72 anos nesta sexta-feira, 19 de abril.

O amor pelo Rei da música brasileira é tão grande que Adalgisa não mede distância, seja lá onde for que tiver show de Roberto Carlos, com certeza ela vai estar com suas faixas e placas repletas de declarações. "O amor por Roberto começou quado eu ainda era criança. Não sei explicar direito, mas é algo que me move. Foi a partir de 1984, quando eu já podia bancar, que comecei a viajar pelo Brasil todo, para acompanhar o Rei. Onde ele vai, eu estou atrás", conta a fã com orgulho, já que suas faixas já se tornaram famosas. "Já saiu até em revista e no DVD, mas a melhor parte foi eu ter dado uma entrevista para o Jornal Nacional sobre o Rei. As pessoas sabem do meu amor".

Além de ídolo, Adalgisa considera o cantor também o seu amuleto da sorte. Por meio dele, na verdade em seus shows, já fez grandes amigos e até mesmo conheceu o seu marido, que também se chama Carlos. "Depois de um show de Roberto, ele beijou uma rosa e me entregou. Estava super feliz, e quando voltava para casa conheci o meu marido, que sorte melhor?", questiona.

Mas, mesmo correndo todo o país atrás de Roberto Carlos, Adalgisa ainda não teve a oportunidade de conversar pessoalmente com o Rei. "Mas, não tem problema, tenho certeza que antes de morrer eu vou ficar cara a cara com ele e vou poder dizer o quanto sou apaixonada por ele", sonha Adalgisa, enquanto aguarda a oportunidade de dizer "O quanto é grande o meu amor por você", ao seu ídolo.

Coletânea - Adalgisa Santana guarda em casa nada mais que 43 cd's, 28 Lps, 7 Dvd's e as fitas dos três filmes ( Ritmo de Aventura, 300km/h, e Diamante Rosa) que Roberto Carlos já participou. O seu acervo só não é maior, porque em meados da década de 80 foi roubada e levaram boa parte dos seus Lp's. "Se não fosse isso eu tinha toda a coleção. Mas, graças a Deus eu tenho todos os CDS que meu Rei já lançou, todos os DVDs e os filmes. Acompanho tudo e se tiver algum lançamento corro para comprar", conta. Além dos discos, Adalgisa guarda todas as matérias publicadas sobre o seu ídolo e além disso, já incorporou a rotina, todos os dias entra na internet para saber das notícias do Rei.

E se ela não pode estar com o seu ídolo no dia do aniversário, Adalgisa Santana não fica sem celebrar a data. Todos os anos, no dia 19 de abril, ela organiza uma festa para comemorar o nascimento de Roberto Carlos. "Faço de tudo, é uma festa de aniversário com tudo que tem direito. É na verdade um dia de ouvir as músicas, lembrar dos melhores momentos", conta. A festa é completa e um cardápio especial é montado. Todos os quitutes apreciados por Roberto Carlos são preparados. "Bolo de chocolate, sorvete, torta de frango, salada e sucos. Tudo que ele diz que gosta de comer, a gente prepara e fica aqui saboreando o som gostoso que só Roberto faz".

