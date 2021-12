Ex-presidente americano Bush é avô pela primeira vez

O ex-presidente americano George W. Bush (2001-2009) anunciou que se tornou avô, depois do nascimento de sua primeira neta no sábado, 13.

"Laura e eu estamos felizes em anunciar o nascimento de nossa neta, Margaret Laura 'Mila' Hager. Mila, filha de Jenna e Henry Hager, é um dos nomes de suas avós", anunciou Bush em um comunicado publicado em sua conta no Facebook.

Mila "nasceu (...) em 13 de abril, às 20h43, em Nova York. Visitamos a nossa linda neta hoje (domingo). Jenna e Mila passam bem. E nossa família está feliz", acrescentou.

Jenna Bush Hager, de 31 anos, uma das gêmeas do casal, anunciou sua gravidez em dezembro durante o programa "Today" da NBC, rede de televisão em que trabalha como correspondente desde 2009.

Seu pai telefonou para o programa para manifestar ao vivo a sua alegria com a notícia.

O pai, Henry Hager, ex-conselheiro na Casa Branca, se casou com Jenna em 2008 no rancho da família Bush no Texas (sul dos Estados Unidos).

