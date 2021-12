Ex-Panicat deve estampar edição de aniversário da Sexy

Luiza Brunet foi o sonho de uma noite de verão da revista Sexy para estampar a capa de aniversário da publicação. Após acordar, e sem entrar em um acordo com a ex-modelo, a ex-panicat Juju Salimeni deve ser a estrela da edição comemorativa da revista, em novembro.

A ex-panicat Juju Salimeni atualmente faz parte do programa Legendários, da Rede Record. Ela saiu do Pânico após brigar com Nicole Bahls, que acusou Juju de fazer macumba para prejudicá-la.

Em 2010, Juju fez a alegria dos leitores da concorrente, a Playboy, e foi a sexta mais vendida no ano, que teve Cléo Pires, Larissa Riquelme, Cacau, Anamara e a dupla Fani e Natália como as cinco primeiras. Convenhamos que o ano foi recheado de belas mulheres.

Confira abaixo a galeria de imagens com fotos da bela Juju e diga se não vale um repeteco.

<GALERIA ID=17652/>

