Ex-padrasto de Kim Kardashian posa como mulher pela 1ª vez

O ex-padrasto de Kim Kardashian, Bruce Jenner, apareceu pela primeira vez como mulher em uma capa de revista e revelou seu novo nome: Caitlyn Jenner. Ele estampa a capa de julho da revista Vanity Fair, divulgada nesta segunda-feira, 1º.

Em entrevista à revista, Jenner falou sobre o caminho até a decisão de se assumir como mulher. "Se eu estivesse deitada no meu leito de morte, eu teria mantido este segredo, e nunca, nunquinha teria feito nada sobre isso. Eu estaria mentindo lá e dizendo, 'você me ignorou a vida inteira'", disse. "Estou muito orgulhosa dessa realização, não quero minimizá-la", continuou no vídeo feito nos bastidores do ensaio fotográfico.

Logo após a divulgação da capa, Bruce mudou seu nome nas redes sociais. "Estou tão feliz depois de uma longa luta estar vivendo o meu verdadeiro eu. Bem-vinda ao mundo Caitlyn. Mal posso esperar para que você a/me conheça", escreveu no Twitter.

Durante a transição, Bruce recebeu o apoio da família, incluindo a ex-mulher, Kris Jenner. "Vocês sabem, Kris é uma boa pessoa e eu a amo até a morte. O amor e apoio que eu tive de Kris foram absolutamente incríveis", declarou.

