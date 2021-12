Ex-noivo move processo milionário contra Shakira

O ex-noivo e ex-empresário de Shakira, Antonio de la Rúa, está processando a cantora e pedindo um valor de US$ 100 milhões (cerca de R$ 209 milhões) por quebra de contrato.

Segundo ele, que é filho do ex-presidente argentino Fernando de la Rúa, Shakira teria parado de pagar a parte dele nos lucros depois do fim de uma parceria empresarial e também do relacionamento do casal, em 2011.

A cantora, que é casada atualmente com o jogador do Barcelona Gerard Piqué, não se posicionou até o momento sobre o caso.

