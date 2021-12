Ex-Mulher Múmia faz ensaio de olho no 1º lugar de concurso

A representante do Paraná no Miss Bumbum e ex-Mulher Múmia, Laura Keller, comemorou a subida de posição e a conquista do segundo lugar no concurso. Mas a loira quer mais. "Quero deixar as outras para trás, quero o primeiro lugar", disse. Para conquistar mais eleitores, ela realizou um ensaio sensual trajando um maiô.

Laura Keller está com 12,51% dos votos e só tem acima dela a candidata de Mato Grosso, Aline Bernardes, que é a primeira colocada com 12,88%. A terceira é Isis Gomes, candidata pelo Rio Grande do Sul, com 12,44%. A votação para a escolha das 15 finalistas continua até o dia 27 de novembro. No dia 30, em São Paulo, será escolhida a Miss Bumbum Brasil 2012.

