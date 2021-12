Ex-Mulher do 'Rolling Stone' Ronnie Wood drogava os filhos

Jo Wood, ex-mulher de Ronnie Wood, guitarrista da banda de rock Rolling Stone, revelou em sua biografia Hey Jo: A Rock And Roll Fairytale (Ei Jo: Um conto de Fadas do Rock'n Roll), ter dado drogas aos próprios filhos. De acordo com o tablóide The Sun, não se sabe quantos anos as crianças tinham na época, nem que tipo de droga foi usada.

Mãe de quatro filhos, Jo disse que as drogas faziam parte da vida de seu casamento com Ronnie e eram encaradas com normalidade por ambos. O casal se separou em 2008, após 26 anos de união.

"As drogas estavam a nossa volta. Fazia parte das nossas vidas. Acho que fiz a coisa certa por ser aberta e honesta, mostrando-lhes o sentido da vida", confessa Jo em uma das páginas. Jo e Ron, que separaram-se em 2008, fizeram do uso de drogas uma constante ao longo dos 26 anos de casamento.

adblock ativo