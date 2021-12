Ex-mulher de Naldo volta a criticar cantor

A ex-mulher de Naldo, Branka Silva, voltou a criticar o cantor nas redes sociais. A produtora, separada do artista desde 2010, já havia criticado a postura de Naldo em relação ao comportamento dele desde o fim do casamento e da sua ausência como pai. A nova discussão, no entanto, seria por conta de um suposto pedido do cantor a emissora Record para que a ex-mulher não participasse da nova edição de A Fazenda.

"O egoísmo me assusta! Passei anos ajudando alguém a crescer e a realizar seus sonhos. E quando finalmente consegue, transforma em uma pessoa estranha e como um rolo compressor tem feito maldades mesquinhas e cruéis! Além de resolver desprezar o filho, chegou aos meu ouvidos ontem que ele teria pedido a pessoas da direção da Record que não me colocassem na Fazenda! De Beny não tem nada: nem me ajuda e nem deixa as oportunidades chegarem até mim! Eu sou uma formiga, você um elefante, porém não esqueça, existe um Deus de justiça e o tempo da colheita vem!", escreveu Branka, em seu perfil no Instagram.

Branka e Naldo foram casados durante 15 anos e são pais de Pablo.

