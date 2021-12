Ex-mulher de Naldo é barrada em enterro da mãe do cantor

A ex-mulher de Naldo, Branka Silva, foi barrada da cerimônia de enterro da mãe do cantor, Dona Ivonete, que morreu nesta quinta-feira, 31. O enterro ocorre na tarde desta sexta-feira, 1º, no Memorial do Carmo, no Centro do Rio de Janeiro. Segundo Branka, quem impediu que ela fosse ao sepultamento foi o ex-marido.

"O Pablo foi ao enterro, mas eu não. Queria muito ir, mas não me deixaram. O Naldo não quis. Achei que ele ia se aproximar mais do filho com a morte da mãe, mas ele continua o mesmo homem frio", afirmou ela, ao site Ego.

Apesar de não estar no sepultamento, Branka elogiou a ex-sogra. "Estávamos afastadas há quatro anos, desde que me separei do Naldo. Ela não tinha escolha, né? Tinha que abraçar o filho. Mas, antes de partir, ela me chamou no hospital e conversamos muito. Fiquei tão emocionada! Ela e eu choramos, ela me orou e disse: 'Você foi uma boa filha e é uma boa mãe. Continue assim'. Fui morar na casa dela com 14 anos, né? Foi ela quem me ensinou a ser uma mãe, uma boa dona de casa... Estou muito triste hoje", escreveu ela, no Instagram.

