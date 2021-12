Ex-mulher de Maurício Mattar critica declarações do ator

O ator Maurício Mattar fez declarações desaprovando a exposição da filha Pietra, que tem aparecido na internet em poses sensuais. A mãe da jovem de 18 anos, Fabiana Sá, não gostou dos comentários do ator e defendeu a filha. "A Petra lamenta muito as declarações do pai. Ela não sabe o que está acontecendo com ele. Petra vai estrear o musical infantil 'Chapeuzinho Vermelho como você nunca viu' neste semestre e lançou uma linha de acessórios, a Angra by Petra Mattar, com o seu nome", disse em entrevista à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Fabiana aproveitou para criticar Maurício Mattar, que não é um pai presente. "Ele não liga para ela. Deveria pagar os oito meses de pensão que deve, ao invés de ficar denegrindo a imagem da filha", detonou.

