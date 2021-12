Ex-morena do É o Tchan estreia em musical infantil

A ex-morena do grupo de pagode baiano É o Tchan, Juliane Almeida, fez sua estreia nos musicais na noite deste sábado, 6, no Teatro América, localizado na Barra, no Rio de Janeiro. A moça mostrou desenvoltura como a indiazinha Pocahontas, a protagonista do clássico da Disney.

No espetáculo, Juliane tem a oportunidade de interpretar, dançar e cantar ao vivo, acompanhada de 15 atores-cantores que integram o elenco.



Na TV, Juliane Almeida vive uma das mulheres traficadas da boate de prostituição na novela das 21h da Rede Globo, Salve Jorge.

