Ex-Miss Brasil posa de tanguinha para revista

A coroa de Miss Brasil, ela já passou adiante este ano para a gaúcha Gabriela Markus, com isso, a modelo Priscila Machado comemorou a "liberdade" posando para a edição de novembro da revista Status. A regra proíbe que as misses estrelem ensaios sensuais enquanto estão com o título. Para nossa sorte, ela mostrou a beleza trajando uma minúscula tanguinha e posando para as lentes de J.R. Duran.

À revista, ela falou sobre o Miss Brasil. "Quem diz que a carreira de modelo é muito competitiva, com rasteiras e cotoveladas nos bastidores, é porque não conhece o concurso de Miss. O ego entra em campo e a vida fica muito difícil", revelou. A gata também afirmou que não tem medo de nada, se joga de corpo e alma na vida. "Sou emocional. Gosto do acaso, mas sei que tudo tem seu tempo", disse.

