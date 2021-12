Ex-Menudo paga pensão e é liberado para voltar à Fazenda

O ex-Menudo Roy Rosseló já foi liberado pela polícia após deixar o programa A Fazenda e ser preso por deve pensão alimentícia para a ex-mulher. O advogado do cantor pagou o valor devido e Roy foi liberado para voltar à Fazenda.

A Record, no entanto, mantém suspense sobre a volta do participante. "O ex-Menudo Roy já está de volta às dependências da Fazenda, depois de ser liberado pela polícia. Ele aguarda agora a decisão da direção do reality show, para saber se poderá retornar ao jogo", diz a emissora em comunicado.

