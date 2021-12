Ex-Los Hermanos, Rodrigo Amarante toca em Salvador em 2013

Ex-integrante da banda Los Hermanos, Rodrigo Amarante tem show marcado na capital baiana em 2013, quando apresentará músicas do seu primeiro disco solo, que será lançado no primeiro semestre do próximo ano.

A data ainda não está confirmada, mas a apresentação acontece no rastro do show de Amarante no Abril Pro Rock, em Recife, tradicional festival musical pernambucano, que anunciou hoje (quarta-feira, 5) o músico como uma das atrações da próxima edição do evento.

Rodrigo Amarante, 36 anos, começou sua carreira no grupo Los Hermanos, onde dividia as composições da banda com o parceiro Marcelo Camelo, lançando quatro álbuns que ganharam uma grande legião de fãs. Em 2007, o grupo anunciou uma pausa, mas desde então continua se reunindo para apresentações especiais em festivais, além de terem realizado uma turnê de 15 shows em 2012 pelo Brasil (dois deles em Salvador).

Após a pausa dos Los Hermanos, Amarante vem participando de diversos projetos. Entre eles, as parcerias que ganharam maior destaque foram a Orquestra Imperial, supergrupo que tem entre seus integrantes artistas como Moreno Veloso, Kassin, Nina Becker, Thalma de Freitas e o baterista Wilson das Neves, entre outros, além da banda Little Joy, que formou com o baterista - nascido no Brasil - da banda norte-americana de rock The Strokes, Fabrizio Moretti.

Segundo o produtor do show, Luisão Pereira, da Esquisito Cultura, o local do show também ainda está em estudo. A Concha Acústica é considerada "muito grande" para a apresentação, apesar da dificuldade do produtor em achar em local "de tamanho médio" para o show do ex-integrante dos Los Hermanos, que atualmente mora em Los Angeles, nos Estados Unidos.

