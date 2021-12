Ex-latinete vai a Londres para ser a musa da Olimpíada

A ex-latinete Andressa Urach já está de malas prontas para Londres. Ela vai embarca neste sábado, 04, com um objetivo em mente na Olimpíada, e não é ganhar medalhas. A dançarina pretende ser a musa do evento e, para isso, deve caprichar no figurino que vai usar nos jogos.

Em entrevista ao portal Ego, Andressa disse que deve acompanhar apenas algumas partidas de futebol, apesar de gostar também de ver natação e ginástica. Ela quer se tornar uma nova Larissa Riquelme, paraguaia que se tornou conhecida mundialmente ao portar um celular entre os seios, em um generoso decote, na Copa de 2010.

No que depender dos atributos de Andressa, ela tem tudo para ser a musa olímpica.

