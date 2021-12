Ex-latinete prova que bumbum é natural

A cada semana, uma candidata do concurso Miss Bumbum Brasil 2012 tem que provar que não tem próteses de silicone no bumbum, algo que desclassificaria se fosse comprovado. Desta vez, a atual líder da votação, a ex-latinete Andressa Urach, foi quem fez um raio-x e provou que é 100% natural. "Meu primeiro lugar é justo", disse a bela moça.

Andressa Urach, que representa Santa Catarina, tem 24,43% da preferência do público e é seguida por Aline Bernardes, de Mato Grosso, com 19,6%, e Isis Gomes, do Rio Grande do Sul, com 13,72%. A baiana Amanda Sampaio está com apenas 0,99% dos votos, na 17ª colocação.

As votações seguem até o dia 30 de novembro. As 15 mais votadas vão participar da segunda fase, que vai acontecer em São Paulo.

