Ex-latinete faz topless para conquistar votos em concurso

A disputa está acirrada no Miss Bumbum Brasil. Após uma candidata Katiuska Glesse, que representa Alagoas, prometer fazer topless caso fique entre as 15 finalistas, a ex-latinete Andressa Urach foi logo aos finalmentes. A gata, representante de Santa Catarina, posou mostrando os seios e fazendo mais poses sensuais para voltar ao topo, já que caiu para terceiro lugar, com 13,86%.

A líder é Aline Bernardes, de Mato Grosso, com 15,7%, seguida por Isis Gomes, do Rio Grande do Sul, com 15,55%. A baiana Amanda Sampaio está na 22ª colocação, com 1% dos votos.

As votações seguem até o dia 27 de novembro. As 15 finalistas vão para São Paulo e disputam o título no dia 30.

