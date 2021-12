Ex-latinete faz ensaio "sem photoshop"

A ex-latinete Andressa Urach mostrou que não precisa de Photoshop para continuar linda e uma forte candidata ao Miss Bumbum Brasil 2012. A representante de Santa Catarina no concurso fez um ensaio sem o uso do recurso que mascara as imperfeições no corpo. E está aprovadíssima! Claro que muitas mulheres, com os olhos de raio-x, vão achar uma gordurinha aqui, outra ali, mas os homens com certeza não vão ligar para isso. Está tudo no lugar certo.

Andressa resolveu fazer o ensaio sem Photoshop porque foi uma das dez escolhidas do concurso para fazer um vídeo para a Playboy americana. "Vídeo é vídeo não tem como fugir, tem que mostrar que é natural. Por isso as fotos sem photshop, então que venha a Playboy", disse confiante a gata.

