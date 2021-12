Ex-latinete conta como foi a redução dos lábios vaginais

Após reduzir 0,5 cm dos seus lábios vaginais, a ex-latinete Andressa Ulrach foi convidada para posar nua para uma revista masculina. Ela, no entanto, ainda não confirmou se mostrará o resultado da cirurgia. Tudo vai depender do resultado do concurso de Miss Bumbum 2012. "Prometo que, se vencer, posarei novamente", contou Andressa ao jornal "Folha de S. Paulo".

A ex-latinete falou ainda sobre os incômodos da operação e da falta que sentiu de fazer sexo. "Foi a pior parte da cirurgia", afirmou a moça, acrescentando que "nos primeiros dias, [no pós-operatório] incomodou bastante, inchou, foi desconfortável para fazer xixi. Mas agora está linda, ficou novinha". A gata fez a cirurgia há dois meses.

