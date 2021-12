Ex-latinete alcança a 3ª posição no Miss Bumbum

A ex-latinete Andressa ulrach está ganhando posições no concurso Miss Bumbum Brasil 2012. A dançarina, que representa Santa Catarina, conquistou a terceira colocação, com 11,81% dos votos. A primeira ainda é Isis Gomes, do Rio Grande do Sul, que tem 18,56% da preferência, seguida por Aline Bernardes, de Mato Grosso. Sem dúvida, a disputa está acirrada, com as três primeiras tendo atributos suficientes para ganhar.

A transexual baiana Amanda Sampaio é que não está agradando os internautas. Ele está na 24ª colocação, com apenas 1,06% da preferência. A votação segue no site oficial do concurso. As 15 mais votadas vão para a próxima fase.

