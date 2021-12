Ex-guitarrista de Pitty é encontrado morto em Salvador

O guitarrista Peu Sousa, 35 anos, ex-integrante da banda da cantora Pitty, foi encontrado morto nesta segunda-feira, 6, em seu apartamento em Salvador. Para à polícia, a esposa do cantor, Monique Ferrari, disse que discutiu com o músico no domingo, 5, e saiu com os filhos, só retornando nesta segunda-feira, quando já o encontrou sem vida.

Enteado do cantor Galvão, integrante do Novos Baianos, Peu havia tocado também nas bandas Dois Sapos e Meio e Nove Mil Anjos, ao lado de Champignon (baixista do Charlie Brown Jr.) e Junior Lima (irmão da cantora Sandy). Ele deixou dois filhos, uma adolescente e uma criança de 4 anos. Ele é autor dos sucessos "Equalize" e "Déjà Vu", canções que fizeram parte do primeiro álbum de Pitty, e "Admirável Chip Novo", de 2003.

No perfil do músico, no Facebook, amigos lamentam a morte de Peu. "RIP Peu Sousa, talentoso e muito sangue bom! Vai em paz irmão....", postou José Roberto. Jamile Coelho também deixou mensagem no mural do guitarrista. "Caramba, sem acreditar. Grande músico. Vai em paz Peu. Estou aqui sem acreditar, uma grande pessoa que partiu e que deixou a nossa cultura sem a energia e criatividade que era marcante em sua vida!".

