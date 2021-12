Ex-Globeleza Nayara Justino é vítima de ofensas racistas

A ex-Globeleza Nayara Justino vem sofrendo ataques racistas nas redes sociais, segundo contou ao site da revista Caras o marido e empresário da modelo, Cairo Jardim. O empresário disse à publicação que a esposa foi chamada de "macaca" e "fracassada".

"Só no fim de semana eu printei mais de 50 acusações de racismo. A Nayara também foi vítima da imprensa maldosa, foi chamada de Lacraia por uma jornalista maldosa e chorou muito", disse. A imprensa chegou a divulgar que Nayara estaria com depressão após ser destituída do posto de Globeleza, mas o marido desmentiu.

"Isso não é verdade, a Nayara não está em depressão não, o que ela sente é revolta pelo que está sofrendo na Internet. Claro que ela está fragilizada, mas com uma vontade de vencer ainda maior", comentou. A modelo tinha compromisso de um ano com a emissora e o contrato não foi renovado.

Cairo afirma ainda que não há mágoas entre Nayara e a Rede Globo. "A Globo sempre a tratou muito bem, a gente só tem a agradecer o que eles fizeram, as portas que abriram. Ela foi pega de surpresa, mas tinha um contrato de um ano e a preparação que ela está fazendo não era só para ser Globeleza, mas para o Carnaval como um todo. Além disso, não havia nada prometido na Globo. Embora a gente imaginasse que fosse renovar, sabíamos que não havia qualquer obrigação nesse sentido", pontuou.





