Ex-empresária de Anitta reclama dívida de R$ 7 milhões

A empresária Kamilla Fialho voltou a falar sobre o processo que move contra Anitta. Em entrevista ao Jornal Extra, ela afirmou que a dívida da cantora com ela é de R$ 7 milhões.

"Ela ainda me deve R$ 7 milhões. Sobre o dinheiro que Anitta me acusou de desviar, consegui provar que ela tinha deixado um furo na minha empresa do valor do depósito feito. O que ela me deve ainda é da multa do rompimento de contrato. Tenho dívidas que eu adquiri pelo produto Anitta que eu tinha até 2017 para quitar", contou.

Entenda o caso

Em 28 de agosto de 2014, Anitta rompeu e abriu um processo contra com a K2L Empreendimentos Artísticos LTDA - empresa de Kamilla. O motivo, segundo ela, a empresa teria desviado a quantia de R$ 2,5 milhões de seu patrimônio. Sob o argumento de desvio de verba, Anitta pediu na Justiça o desligamento sem ter de pagar a multa recisória de R$ 7 milhões prevista em contrato.

Kamilla comprovou que a acusação era falsa e conseguiu uma reviravolta e tanto no caso. Em novembro de 2014, a funkeira perdeu o último recurso contra a ex-empresária e a juíza Flávia Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, determinou que Anitta depositasse R$ 5,7 milhões em juízo, pela rescisão do contrato. Como não foi feito, o advogado de Kamilla entrou com o pedido de penhora dos bens da artista.

No início desta semana, uma nova decisão da Justiça obrigou Anitta depositar R$ 3 milhões em juízo.

Comemoração

A empresária que afirmou diversas vezes nunca ter desviado dinheiro de Anitta e que, pelo contrário, "fez" a artista, usou as redes sociais para comemorar a nova decisão.

Em seu perfil no Facebook Kamilla publicou uma foto e comentou o assunto.

"Confio muito na justiça, aliás, confiei desde o início. O universo conspira, o bem vence o mal, tarda mas não falha.... Enfim, todas essas frases fizeram parte da minha vida nos últimos meses, e mesmo sendo ameaçada todos os dias, ouvindo que a minha metodologia de trabalho era cópia de quem eu mesma criei, segui firme em busca de JUSTIÇA e Paz! Fui julgada, xingada, questionada, inclusive, no que sei fazer de melhor, meu trabalho. Mas nunca desisti de reaver tudo que tentaram me tirar, e não é só dinheiro.... "Não tente destruir quem te construiu" Deus cobra, o Universo cobra, menos a sua consciência, se é que ela ainda existe. 3M já foram, agora faltam 7M, e que fique claro, só paro de falar nesse assunto quando tudo que me devem estiver SEGURO, inclusive a imagem da minha empresa que vive para construir carreiras e artistas da forma mais linda do mundo. Amo muito meu trabalho", escreveu na legenda de uma foto.

adblock ativo