Ex de Gusttavo Lima gravará clipe de Humberto & Ronaldo

A ex-namorada do cantor Gusttavo Lima, Karen Kounrouzan, irá participar da gravação do novo clipe da dupla Humberto & Ronaldo na próxima semana. A coleguinha do Caldeirão do Huck está na Bahia desde quinta-feira (6) curtindo o Sauípe Folia, que acontece no litoral norte baiano.

