Ex de Gusttavo Lima divulga capa de Playboy

A coleguinha do Caldeirão do Huck e ex-namorada de Gusttavo Lima, Karen Kounrouzan, brindou os seguidores do Instagram nesta quinta-feira, 1º, com a divulgação da capa da Playboy de novembro, estrelada por ela. Humilde, ela ainda perguntou se os fãs gostaram da capa. E tem como não gostar?

O editor da revista, Alexandre Ferreira, também postou alguns registros do ensaio, que podem ser conferidos nas imagens acima.

A gata posou em Ilha bela, litoral de São Paulo, e foi fotografada por Marlos Bakker. Além das belíssimas curvas de Karen, os leitores também vão poder conferir uma entrevista com Ivete Sangalo. A Playboy chega às bancas na terça-feira, 6.

