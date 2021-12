Ex de Daniela Mercury usa lei para não ser citado em livro

O ex-marido de Daniela Mercury, o empresário Marco Scabia, recorreu à lei das biografias para não ter o nome citado sem autorização prévia no livro Daniela e Malu - Uma História de Amor, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. A obra, lançado esta semana, fala do relacionamento da cantora e sua mulher, Malu Verçosa, e de tudo que passaram antes de assumir publicamente o romance.

Scabia contou que não houve veto, a medida foi apenas uma formalidade. "Fui orientado por advogados e pessoas que cuidam da minha imagem a me valer da lei e solicitar que qualquer alusão à nossa história teria que ser aprovada por mim", declarou. Daniela e Scabia foram casados por três anos.

Em recente entrevista no Programa do Jô, Daniela contou que o livro é para "desmitificar a relação entre pessoas do mesmo sexo". Uma História de Amor ainda traz uma série de poemas eróticos.

