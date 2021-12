Ex de Adriano posa nua com cobra e elogia craque

A modelo fisiculturista Verônica Araújo posou com uma cobra para a revista Sexy de julho. A gata, que também interpreta a personagem Eva no program Tudo pela audiência", apresentado por Tatá Werneck e Fabio Porchat, além de mostrar o corpão, elogiou a "pegada " do craque Adriano, com que já teve um affair. "O Adriano manda bem! Ele tem uma boa ferramenta e sabe usar, porque tem gente que tem a boa, mas não sabe. Não é à toa que ele pega geral", garantiu em entrevista à publicação.

A modelo e o jogador se conheceram em 2008, em um churrasco. "Ali eu o conheci e gostei dele sem saber quem era. Foi em 2008, ele tava no São Paulo. A gente ficou e só depois uma amiga minha me cutucou e falou 'ele é o Imperador'. Imperador de onde, gente? Depois, a gente se envolveu", revelou.

<GALERIA ID=20141/>

