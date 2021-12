Ex de Adriano é acusada de calote em lançamento de revista

Recentemente, a modelo fisiculturista Verônica Araújo posou nua com uma cobra para a edição de julho da revista "Sexy". Com a cobra, a modelo não se preocupou, mas já a festa de lançamento da revista, na semana passada, com certeza a deixou com muita dor de cabeça.

Segundo o Jornal Extra, a loira - que é ex do jogador Adriano -, teria contratado os servições de um assessor de imprensa para trazer público ao evento, mas na hora do pagamento, acabou não cumprindo com o acordo. Verônica queria pagar apenas metade do valor contratado, o que gerou a raiva do assessor, que fez um barraco e a acusou de caloteira na frente de todos.

